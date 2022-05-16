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Сегодня, 09:31

Маслов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).

«Вчера наша команда провела действительно хороший матч. Очень жаль, что «Спартак» не смог набрать три очка. Почему не смогли победить «Зенит»? Для победы «Спартаку» не хватило еще одного забитого мяча. Впереди нас еще ждут два важных матча. Максимально на надеюсь на то, что успею восстановиться и сыграть в кубковом матче с «Динамо», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками».

Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

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Динамо

 12
П
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Крылья Советов

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Зенит

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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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