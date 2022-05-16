Маслов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче против «Зенита» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).

«Вчера наша команда провела действительно хороший матч. Очень жаль, что «Спартак» не смог набрать три очка. Почему не смогли победить «Зенит»? Для победы «Спартаку» не хватило еще одного забитого мяча. Впереди нас еще ждут два важных матча. Максимально на надеюсь на то, что успею восстановиться и сыграть в кубковом матче с «Динамо», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками».