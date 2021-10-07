Кофрие о переходе в «Спартак»: «Это может стать трамплином для карьеры. Сейчас я в клубе с большими амбициями»

Защитник Максимилиано Кофрие рассказал о переходе в московский «Спартак».

«Я знал, что жизнь кардинально изменится, обсудил это с женой. В итоге уехал в Россию один из-за ее проблем с визой, но она скоро присоединится ко мне вместе с нашими сыновьями. Пока я не жалею о своем выборе. Я нахожусь в клубе с большими амбициями, буду выступать в еврокубках, это даст мне намного больше возможностей. Понимаю, что это может стать серьезным трамплином для моей карьеры», — приводит SportMagazine слова Кофрие.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел 5 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.