Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кофрие о переходе в «Спартак»: «Это может стать трамплином для карьеры. Сейчас я в клубе с большими амбициями»

Кофрие заявил, что рассматривает «Спартак» как трамплин для своей карьеры
11:31
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
Максимилиано Кофрие. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Защитник Максимилиано Кофрие рассказал о переходе в московский «Спартак».

«Я знал, что жизнь кардинально изменится, обсудил это с женой. В итоге уехал в Россию один из-за ее проблем с визой, но она скоро присоединится ко мне вместе с нашими сыновьями. Пока я не жалею о своем выборе. Я нахожусь в клубе с большими амбициями, буду выступать в еврокубках, это даст мне намного больше возможностей. Понимаю, что это может стать серьезным трамплином для моей карьеры», — приводит SportMagazine слова Кофрие.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел 5 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://sportmagazine.levif.be/sport/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Он не умер, но не может общаться». Новые подробности о состоянии Михаэля Шумахера
2
2