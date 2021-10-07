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Максименко и Умяров ведут переговоры со «Спартаком» о продлении контрактов

11:41
Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наиль Умяров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», футболисты «Спартака» Наиль Умяров и Александр Максименко ведут переговоры с клубом о продлении контрактов.

Нынешние соглашения игроков с красно-белыми истекают в июне 2023 года.

Максименко присоединился к академии «Спартака» в 2013 году, голкипер дебютировал за основной состав команды в октябре 2017 года. Умяров перешел в клуб из «Чертаново» в январе 2019 года, полузащитник начал выступать за основу красно-белых с марта 2019 года.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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