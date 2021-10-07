Максименко и Умяров ведут переговоры со «Спартаком» о продлении контрактов

Как стало известно «СЭ», футболисты «Спартака» Наиль Умяров и Александр Максименко ведут переговоры с клубом о продлении контрактов.

Нынешние соглашения игроков с красно-белыми истекают в июне 2023 года.

Максименко присоединился к академии «Спартака» в 2013 году, голкипер дебютировал за основной состав команды в октябре 2017 года. Умяров перешел в клуб из «Чертаново» в январе 2019 года, полузащитник начал выступать за основу красно-белых с марта 2019 года.