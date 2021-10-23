Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о прозвище «антифриз», которое дали ему болельщики красно-белых.

— Видел, что болельщики прозвали тебя «антифриз»?

— Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский.

— У тебя были прозвища?

— Нет, всегда было просто Макс.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел за красно-белых 6 матчей.