«Посмеялись и решили даже не отвечать». Игнашевич рассказал о предложении от «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, почти всю карьеру футболиста выступавший за ЦСКА, рассказал, как получил предложение от «Спартака». По словам 42-летнего специалиста, в армейском клубе просто посмеялись над этим.

«Было предложение от «Спартака», когда главным тренером был Валерий Карпин, — сказал Игнашевич во время онлайн-конференции на YouTube-канале «Балтики». - Честно говоря, мне в шутку это все преподнесли в клубе, мы просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было».

Напомним, Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Карпин, который сейчас возглавляет сборную России, тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год.