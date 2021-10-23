«Посмеялись и решили даже не отвечать». Игнашевич рассказал о предложении от «Спартака»
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, почти всю карьеру футболиста выступавший за ЦСКА, рассказал, как получил предложение от «Спартака». По словам 42-летнего специалиста, в армейском клубе просто посмеялись над этим.
«Было предложение от «Спартака», когда главным тренером был Валерий Карпин, — сказал Игнашевич во время онлайн-конференции на YouTube-канале «Балтики». - Честно говоря, мне в шутку это все преподнесли в клубе, мы просто посмеялись и даже решили не отвечать по этому поводу. Конкретное предложение по переходу было».
Напомним, Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Карпин, который сейчас возглавляет сборную России, тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год.
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