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«Сомневаюсь, что у «Спартака» получится обыграть «Зенит». Владимир Пресняков о центральном матче тура РПЛ

12:13
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Очень сомневаюсь, что у нас получится обыграть «Зенит». Возвращаемся в наш местный чемпионат Монголии, здесь уже можно делать все, что угодно. Плохо у нас на международном уровне, а здесь все нормально! Дзюба уже кричит, что кому-то отомстит. Да и «Спартак» не силен сейчас, честно говоря. Ничьей буду рад», — сказал Пресняков «СЭ».

Также заслуженный деятель искусств России поделился ожиданиями от судейства в дерби двух столиц. Матч будет обслуживать бригада Сергея Иванова.

«Посмотрим на судейство. Еще же есть ВАР, там уже не раз проявлялись газовые происшествия. Судьи — люди подневольные, что же поделать. Не буду даже этому огорчен. Дзюба заготовил майку какой-нибудь для очередной цифры, распихает всех в спартаковской штрафной кулаками и забьет. И ничего не случится. В нашем футболе все случается. Иногда нужно чуть-чуть уступить, чтобы убрать разговоры. Вот, как хорошо проиграли в матче с «Сочи», все довольны: и «Сочи» на втором месте позади «Зенита», и никто больше не говорит, что это фарм-клуб. Все простенько и со вкусом», — добавил Пресняков.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 24 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Сергей Федоров все материалы автора

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