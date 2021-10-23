«Сомневаюсь, что у «Спартака» получится обыграть «Зенит». Владимир Пресняков о центральном матче тура РПЛ

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Очень сомневаюсь, что у нас получится обыграть «Зенит». Возвращаемся в наш местный чемпионат Монголии, здесь уже можно делать все, что угодно. Плохо у нас на международном уровне, а здесь все нормально! Дзюба уже кричит, что кому-то отомстит. Да и «Спартак» не силен сейчас, честно говоря. Ничьей буду рад», — сказал Пресняков «СЭ».

Также заслуженный деятель искусств России поделился ожиданиями от судейства в дерби двух столиц. Матч будет обслуживать бригада Сергея Иванова.

«Посмотрим на судейство. Еще же есть ВАР, там уже не раз проявлялись газовые происшествия. Судьи — люди подневольные, что же поделать. Не буду даже этому огорчен. Дзюба заготовил майку какой-нибудь для очередной цифры, распихает всех в спартаковской штрафной кулаками и забьет. И ничего не случится. В нашем футболе все случается. Иногда нужно чуть-чуть уступить, чтобы убрать разговоры. Вот, как хорошо проиграли в матче с «Сочи», все довольны: и «Сочи» на втором месте позади «Зенита», и никто больше не говорит, что это фарм-клуб. Все простенько и со вкусом», — добавил Пресняков.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 24 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.