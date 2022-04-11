Кофрие назвал великолепной победу «Спартака» над тульским «Арсеналом»

Кофрие одним словом отреагировал на победу «Спартака» над тульским «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Великолепная победа! Ребята большие молодцы», — сказал Кофрие «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).