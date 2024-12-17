Кобнан заявил, что Ивич холоден в общении с игроками, но он сильный тренер
Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан поделился мнением о работе с экс-тренером команды Владимиром Ивичем.
«Работа с Ивичем пошла мне на пользу, я многому научился у него. Да, он немного холоден в общении с игроками, но таков его стиль работы. Это 100 процентов сильный тренер», — сказал Мозес «РБ Спорт».
Сербский Владимир Ивич возглавлял «Краснодара» с января 2023 года. Под его руководством «быки» в сезоне- 2022/23 дошли до финала FONBET Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
13
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
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|1
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
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|28.02
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|
Химки – Факел
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ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Крылья Советов
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|1
|3
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