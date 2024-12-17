Гаглоев: «Если «Химки» хотят продолжать свою историю, надо менять управление»

Бывший тренер «Химок» Федор Гаглоев раскритиковал руководство подмосковного клуба.

«К сожалению, уже не первый год вокруг клуба скандалы. Такая репутация отталкивает болельщиков, любителей футбола, которые приходили на стадион. Если «Химки» хотят продолжить свою историю, значит, надо менять управление. Этот клуб должен существовать», — цитирует Гаглоева Legalbet.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в РПЛ. После 18 туров команда Франка Артиги набрала 16 очков.