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Судейство

Сегодня, 17:05

Экс-арбитр Николаев назвал лучшего российского судью нынешнего сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» назвал лучшего российского судью по итогам первой части сезона.

«Если брать осеннюю часть чемпионата, то тут стоит особняком Кирилл Левников. Многие признают его лучшим, и я такой выбор полностью поддерживаю. В этом сезоне его арбитраж самый надежный, и само его судейство практически не вызывает вопросов. Он доказал, что может справиться с любой игрой, даже самой статусной. Видно, что он находится в отличной форме», — сказал Николаев «СЭ».

40-летний арбитр Кирилл Левников в 18 турах РПЛ сезона-2024/25 работал в качестве главного в 13 матчах, показал игрокам пять красных карточек, четыре из которых были прямыми, и назначил три пенальти.

Денис Сафронов

Евгений Кукуляк, Егор Егоров и&nbsp;Владислав Безбородов. Ошибок судей меньше не стало. РПЛ бьет тревогу!

Алексей Николаев
Кирилл Левников
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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