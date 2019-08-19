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Кобелев считает, что Хохлову нужно дать время до зимней паузы

11:00
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Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев не считает, что Дмитрий Хохлов, возглавляющий команду, должен быть уволен.

— Вы не сторонник того, чтобы сейчас увольнять Хохлова?

— Конечно, нет! Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора. Самое простое сейчас все свалить на главного тренера, который к шестому туру получил абсолютно новый состав. Некоторые футболисты пока разобраны. Мое мнение — раз все плывут в одной лодке, значит, все и должны нести ответственность. Убежден, что Хохлову нужно дать время до зимней паузы. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Андрея Кобелева — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dinamo-lokomotiv-1-2-18-avgusta-2019-mnenie-andreya-kobeleva-1576412/

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