Кобелев считает, что Хохлову нужно дать время до зимней паузы

Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев не считает, что Дмитрий Хохлов, возглавляющий команду, должен быть уволен.

— Вы не сторонник того, чтобы сейчас увольнять Хохлова?

— Конечно, нет! Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора. Самое простое сейчас все свалить на главного тренера, который к шестому туру получил абсолютно новый состав. Некоторые футболисты пока разобраны. Мое мнение — раз все плывут в одной лодке, значит, все и должны нести ответственность. Убежден, что Хохлову нужно дать время до зимней паузы. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Андрея Кобелева — здесь.