Кобелев поделился мнением о будущем хавбека «Динамо» Захаряна

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Лацио».

«Я в прошлом году две недели рассказывал, перейдет Захарян в «Челси» или не перейдет — а он остался в «Динамо». Как только будет официально объявлено, сможем об этом говорить, а из пустого в порожнее переливать не хочется», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

По данным журналиста Джанлуки ди Марицио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.