Гендиректор «Спартака» Малышев подтвердил интерес к Санчесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе красно-белых к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

«Мне бы не хотелось комментировать до принятия окончательного решения. Мы рассматриваем варианты усиления в защиту, интересуемся этим игроком, но детали рассказывать не стану», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

24 июля колумбийский журналист Пипе Сьерра сообщил, что «Спартак» договорился с лондонцами о переходе 27-летнего колумбийца.