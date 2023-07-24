Долгов — о матче с «Ростовом»: «Было ли принципиальное желание показать себя Карпину? В каждой игре хочется себя проявлять»

Форвард «Факела» Александр Долгов прокомментировал матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«После того, как счет стал 1:2, взяли игру под свой контроль. Было много моментов, пытались отыграться. Где-то не повезло, где-то Песьяков выручил. В целом есть над чем работать всей команде. Будем прибавлять. Чемпионат только начался. Будем набирать очки.

Было ли принципиальное желание показать себя Карпину? В каждой игре хочется себя проявлять. То, что мы работали с Карпиным, никакой роли не играет», — цитирует Долгова «РБ Спорт».

26 июля «Сочи» сыграет с «Факелом» в Воронеже в рамках Кубка России. Во втором туре РПЛ команда 30 июля дома сыграет с «Локомотивом».