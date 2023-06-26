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Сегодня, 16:18

Карасев заявил, что работе на ВАР невозможно научить

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, почему в российском футболе судьи на ВАР допускают ошибки.

«Можно всю жизнь отлично работать в поле: обслуживать финалы на мировой и европейской арене, но ошибаться на ВАР. Это совершенно новая технология в судейской работе. Пока в Европе есть около 10 топовых ВАР арбитров, которых ставят почти на все важные матчи. Почему так мало? Этому невозможно научить. Можно выучить теорию, научиться судить в поле. Можно сказать, пока мы набиваем шишки и становимся опытнее. С одной камеры ты видишь эпизод так, с другой уже совершенно другая картина, а в динамике ты сразу принимаешь решение. После просмотра монитора может быть очень много сомнений. Лучше быстро оценить ситуацию в игре. Я не считаю себя отличным видеоарбитром. Работать в кабинке — не мое, лучше в поле», — приводит слова Карасева Legalbet.

РПЛ занимает третье место в лиге по количеству назначенных пенальти, согласно рейтингу CIES. Исследование включили в себя все пенальти с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года. По статистике, в чемпионате России пенальти назначается в среднем раз в 187 минут. Чаще только в египетской Премьер-лиге (раз в 172 минуты) и в чемпионате Саудовской Аравии (раз в 178 минут).

Источник: https://legalbet.ru/news/karasyov-rabote-na-var-nevozmozhno-nauchit/
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