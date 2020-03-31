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Клубы ждут в среду новой информации от РПЛ по срокам возобновления сезона

15:37
Клубы ждут решения РПЛ по возобновлению сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клубы ждут решения РПЛ по возобновлению сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во вторник, 31 марта, телеграм-канал «Мутко против» распространил информацию, якобы руководство РПЛ уведомило клубы, что сезон не возобновится ранее 30 мая.

По данным «СЭ», это сообщение не соответствуют действительности. Клубы ожидают каких-то новых сведений от РПЛ после видеоконференции УЕФА, которая состоится в среду, 1 апреля. (Константин Алексеев)

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. По этой причине практические все соревнования в мире были приостановлены, в том числе АПЛ, ла лига и серия A.

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