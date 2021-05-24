Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Чемпионат Европы может поднять ценник Влашича до 60 млн евро»

Бывший руководитель селекционной службы ЦСКА Максим Дюков поделился мнением о том, как чемпионат Европы по футболу может отразиться на стоимости полузащитника московского клуба Николы Влашича.

«Никола на спаде, так что сейчас он стоит 25-30 миллионов. Показатель для всех европейских грандов — это выступление в еврокубках и на международных турнирах.

В еврокубках Влашич, как и ЦСКА, как и все российские клубы, себя не проявил. Чтобы стать футболистом категории за 50-60 млн евро, Влашичу нужно ярко показать себя на Евро. Две-три удачные игры на чемпионате Европы моментально могут поднять его ценник в два раза», — сказал Дюков в интервью Metaratings.ru.

На чемпионате Европы сборная Хорватии сыграет в одной группе с Англией, Шотландией и Чехией.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Контракт хорватского футболиста с московским клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 30 млн евро.