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Клубы РПЛ согласовали поправки в санитарный регламент

13:44
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Клубы РПЛ согласовали поправки в санитарный регламент на следующий сезон, сообщает сайт организации.

Ключевое послабление — изменение границ чистой зоны.

Согласно поправкам, принятым на общем собрании, граница сократится до 1-й рекламной линии. Изменения позволят клубам уменьшить расходы на тестирование части сотрудников и работников стадиона, сделает более комфортной работу вещателя и фотожурналистов и оптимизирует общую организацию матча.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/

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