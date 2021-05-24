Клубы РПЛ согласовали поправки в санитарный регламент на следующий сезон, сообщает сайт организации.

Ключевое послабление — изменение границ чистой зоны.

Согласно поправкам, принятым на общем собрании, граница сократится до 1-й рекламной линии. Изменения позволят клубам уменьшить расходы на тестирование части сотрудников и работников стадиона, сделает более комфортной работу вещателя и фотожурналистов и оптимизирует общую организацию матча.