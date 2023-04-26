Клубы РПЛ не согласовали повышение гонораров судьям

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Клубы РПЛ не согласовали повышение вознаграждения судьям и инспекторам на матчах чемпионата России, сообщает пресс-служба лиги.

Соответствующее предложение отправлено на доработку.

Ранее сообщалось, что вознаграждения судей должны были резко увеличиться с 19-го тура РПЛ.