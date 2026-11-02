Смородская: «Ротенберг вообще ничего не понимает в футболе. С ним и Нагорных «Локомотив» дальше ждет Первая лига!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «РБ Спорт» заявила, что готова помочь «железнодорожникам» выбраться из кризисной ситуации.

«Мое сердце обливается кровью, когда я смотрю на «Локомотив». Нагорных и Ротенберг продали лучших игроков... Началась новая страница? Какая? В Первую лигу? Ротенберг вообще ничего не понимает в футболе. Они сейчас свалят вину на тренера, но что делать Галактионову, если футболисты постоянно отдают неточный пас?

Расстаться нужно с Ротенбергом и Нагорных! С ними «Локомотив» дальше ждет Первая лига! Если РЖД обратится ко мне за помощью, я готова помочь, конечно же. Могу проконсультировать, высказать свое мнение, как выбраться из этой ситуации. Но мне никто не скажет этого... Как можно было продать шесть прекрасных игроков? Ненормальные люди...

Болельщики, говорящие, что со мной было плохое время, — это купленные казачки. Со мной в клубе был прекрасный период, мы всегда были в тройке. А команду я взяла на десятом месте. Зато сейчас у них «прекрасный» Ротенберг», — заявила Смородская.

После 13 туров РПЛ коллектив Михаила Галактионова находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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