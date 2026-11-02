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Ольга Смородская: комментарий бывшего президента «Локомотива» о текущей ситуации в клубе и работе Ротенберга и Нагорных

Смородская: «Ротенберг вообще ничего не понимает в футболе. С ним и Нагорных «Локомотив» дальше ждет Первая лига!»

Алексей Михайлов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с «РБ Спорт» заявила, что готова помочь «железнодорожникам» выбраться из кризисной ситуации.

«Мое сердце обливается кровью, когда я смотрю на «Локомотив». Нагорных и Ротенберг продали лучших игроков... Началась новая страница? Какая? В Первую лигу? Ротенберг вообще ничего не понимает в футболе. Они сейчас свалят вину на тренера, но что делать Галактионову, если футболисты постоянно отдают неточный пас?

Расстаться нужно с Ротенбергом и Нагорных! С ними «Локомотив» дальше ждет Первая лига! Если РЖД обратится ко мне за помощью, я готова помочь, конечно же. Могу проконсультировать, высказать свое мнение, как выбраться из этой ситуации. Но мне никто не скажет этого... Как можно было продать шесть прекрасных игроков? Ненормальные люди...

Болельщики, говорящие, что со мной было плохое время, — это купленные казачки. Со мной в клубе был прекрасный период, мы всегда были в тройке. А команду я взяла на десятом месте. Зато сейчас у них «прекрасный» Ротенберг», — заявила Смородская.

После 13 туров РПЛ коллектив Михаила Галактионова находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Михаил Галактионов и&nbsp;Илья Геркус.«Галактионов говорит о мальчиках из школы? А у Талалаева состав сильнее?» Геркус — о кризисе «Локо»

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Источник: «РБ Спорт»
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Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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