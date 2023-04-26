Селин: «Пиво нужно на стадионах, но мне кажется, пить много пива стало немодным»

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Сергей Селин поделился мнением о возможном возвращение пива на стадионы в России.

«Думаю, что пиво нужно. Я поддержу. Это дает настроение. Но если ты не выпил 10 бокалов или 10 бутылок. Хотя я знаю, что молодежь сегодня не пьет. Я не люблю пьяных, но сам люблю выпить. Любовь к хорошим напиткам не проходящая. Она на всю жизнь. Но все равно пьяные — это плохо. А меры у нас нет, к сожалению. Для нас бокальчик вина составляет примерно литр. Но чем старше я становлюсь, тем больше обращаю внимание, что выпивать стали меньше. Как мне кажется, это стало немодным. Пить много пива — тоже немодно», — приводит «РБ Спорт» слова Селина.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.