Дивеев объявил о возвращении после травмы перед матчем с «Крыльями Советов»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сообщил о восстановлении после травмы.

«Всем привет! После небольшой паузы возвращаюсь! Сегодня играем против «Крыльев Советов». Всем хорошего дня и до встречи на матче!» — написал 27-летний футболист в своем Telegram-канале.

Дивеев почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в октябре, когда находился в расположении сборной России. Из-за травмы он пропустил три матча РПЛ: с «Краснодаром» (3:2) 10 октября, «Ахматом» (3:2) 18 октября и махачкалинским «Динамо» (2:0) 25 октября.

В этом сезоне Дивеев провел 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 18.00 по московскому времени.