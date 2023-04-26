Червиченко: «Судейство в РПЛ абсолютно безобразное! Каманцев — профнепригодный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о судействе в РПЛ.

«Судейство в РПЛ абсолютно безобразное! Каманцев — профнепригодный. Творится полный беспредел. Мое мнение, что таким командам, как «Краснодар», «Крылья Советов» и остальным, надо просто бойкотировать какой-то тур и потребовать устранения этих арбитров. Пока РФС в лице Дюкова не разберется, объявить бойкот этим матчам. Зачем тому же «Ростову» тратить деньги на дорогу? Чтобы какой-то очередной шут в черной майке издевался над командой, болельщиками? Я считаю, что эти судьи клубам не нужны. Они сбились в банду, которая диктует свои правила игры не на поле, а вне поля», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев принял решение уйти в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.