Клубы первой лиги проведут первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ на домашнем стадионе

Сегодня, 14 мая, состоялась жеребьевка, которая определила хозяев и гостей стыковых матчей за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26. Согласно результатам жеребьевки, клубы Мелбет-Первой лиги получат возможность провести первый матч на своем домашнем стадионе, сообщает официальный сайт РФС.

Результаты жеребьевки распространяются на все клубы РПЛ и ФНЛ, которые получат право участвовать в стыковых матчах.

Первые встречи запланированы на 28 мая, а ответные — на 31 мая. На данный момент в зоне стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ находятся «Ахмат» и «Пари НН», а в первой лиге — «Черноморец» и «Сочи».