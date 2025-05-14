Футбол
14 мая 2025, 13:00

Ларин оценил зимние трансферы «Спартака»: «Отставали от лидера на два очка, а теперь — на десять»

Дарик Агаларов

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» сравнил игру «Локомотива» и «Спартака» во второй части чемпионата России.

«Посмотрите игру «Локомотива» против «Оренбурга», где у железнодорожников вышли 11 российских игроков в стартовом составе. Если постоянно так играть, то эти россияне в конечном счете будут двигаться все выше и выше. Для меня деятельность «Локомотива» лучше «Спартака», который потратил на двух футболистов 30 миллионов евро. До этого красно-белые отставали от первого места на 2 очка, а теперь — на 10», — сказал Ларин «СЭ».

«Спартак» после 28-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на шестой строчке.

ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Береги руку, Сеня!

    Даку не взяли по политическим соображениям, он из не очень хорошей для нас страны.

    15.05.2025

  • Кондрат Ник

    Этому тренерскому составу и бесполезным последним покупкам осталось не долго. Повторится "шоу с Абаскалем". Даже если провалится в последних матчах Станкович и в кубке РФ, то не факт, что его выгонят. Может дадут шанс на следующий сезон. Ему и его бесполезным дорогим покупкам. Но мне лично не понятно за счет чего Спартак выиграет концовку этого сезона и преобразится в следующем. Станкович не провалил межсезонье и Весну. Он просто достиг уровня своей компетенции. На одних понтах и "обнимашках" чемпионат не выиграешь. Новым переоцененным футболистам шанс давали. Они его провалили. Спартак элементарно проваливает начало последних матчей. Чья это вина если не тренера? За счет чего команда поправит свое положение в концовке и Летом? Риторический вопрос.

    14.05.2025

  • Кондрат Ник

    У Станковича нет шансов. Или после окончания этого сезона (в случае провала оставшихся матчей), или Осенью вернется домой в Италию. Солари и Гарсию с Угальде (и половиной посредственных игроков) продадут за полцены...и все вернется обратно, к началу нового "спартаковского шоу". Подозреваю, что Спартак с Лукойлом не про футбол, а про бизнес "отмывания денег" на покупках-продаже игроков. Ноу неймы тренеры и игроки по определению ничего серьезного не могут завоевать. Победители в Венгрии и Греции не тянут в чемпионате РФ. Все сложнее и жестче. Не понимают это в руководстве Спартака? Подозреваю, что понимают. Но или "дурака включают" отмывая деньги, или "ежики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактусы". Странно ожидать другого результата, если постоянно делая одну и туже вещь. Покупка средних футболистов и тренеров не приводит к победам. Очевидно любому, кто разбирается в стратегии бизнеса.

    14.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Совершенно согласен !! Засилье иностранцев в основе СМ идёт вовред развитию клуба !! И напомню, это при своей действующей Академии !!

    14.05.2025

  • Artorixus

    Ну не нефтяной клуб Спартак!!! Пусть уж лучше пылит в ФНЛ со своими доморощенныими игроками, чем с этими дорогущими, сильно загарелыми, не пойми во что играющими ногомячистами, с их психопатом-тренером. Напрасными, как оказалось, мощными тратами ничего путного не вышло, да на то пошло уже и не выйдет. Искренне хочу, чтобы я ошибся, но что-то конца края шатаниям Спартака не видно, а потому уже никого не хочется зрить, ни футболёров, ни весь тренерский штаб, ни директорат, ибо толку от всех них никакого, только злость вызывают. Видимо настала пора пересмотреть систему работы Спартака с уклоном на наших отечественных игроков и тренеров. Уж в той же пятёрке и без этих импортных нахлебников, что сейчас в команде, будем, но хотя бы будет к чему стремиться.

    14.05.2025

  • mate

    Гарсия сильнее чем Даку? Кто может сразу делать разницу сейчас?

    14.05.2025

  • александр п

    Как только у Спартака сменился спонсор, все пошло прахом. С Москвичом и Собяниным Спартак прекратит свое существование.

    14.05.2025

  • Леший

    В целом справедливая оценка. В марте меня посещала мысль, что для Станковича вновь долгая зимняя пауза в нашем чемпионате. Но сейчас середина мая, с физикой у спартаковцев, кажется, всё в порядке (во вторых таймах бегают даже активней), а поставленной игры по-прежнему нема.

    14.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
    2
    		 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
    3
    		 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
    12
    		 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
    13
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    14
    		 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
    15
    		 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика 1 : 0
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон 2 : 0
    28.02 14:30 Краснодар – Ростов 2 : 1
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН 2 : 1
    28.02 20:00 Динамо Мх – Рубин 2 : 1
    1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 17 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 17 1 7
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

