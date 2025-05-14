Ларин оценил зимние трансферы «Спартака»: «Отставали от лидера на два очка, а теперь — на десять»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» сравнил игру «Локомотива» и «Спартака» во второй части чемпионата России.

«Посмотрите игру «Локомотива» против «Оренбурга», где у железнодорожников вышли 11 российских игроков в стартовом составе. Если постоянно так играть, то эти россияне в конечном счете будут двигаться все выше и выше. Для меня деятельность «Локомотива» лучше «Спартака», который потратил на двух футболистов 30 миллионов евро. До этого красно-белые отставали от первого места на 2 очка, а теперь — на 10», — сказал Ларин «СЭ».

«Спартак» после 28-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на шестой строчке.