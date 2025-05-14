Ларин оценил зимние трансферы «Спартака»: «Отставали от лидера на два очка, а теперь — на десять»
Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» сравнил игру «Локомотива» и «Спартака» во второй части чемпионата России.
«Посмотрите игру «Локомотива» против «Оренбурга», где у железнодорожников вышли 11 российских игроков в стартовом составе. Если постоянно так играть, то эти россияне в конечном счете будут двигаться все выше и выше. Для меня деятельность «Локомотива» лучше «Спартака», который потратил на двух футболистов 30 миллионов евро. До этого красно-белые отставали от первого места на 2 очка, а теперь — на 10», — сказал Ларин «СЭ».
«Спартак» после 28-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на шестой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|1 : 0
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 0
|28.02
|14:30
|Краснодар – Ростов
|2 : 1
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|2 : 1
|28.02
|20:00
|Динамо Мх – Рубин
|2 : 1
|1.03
|13:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4