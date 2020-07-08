Клубы Англии и Италии могут перехватить Гайчу у ЦСКА

Клубы из чемпионатов Англии и Италии могут перехватить нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча у ЦСКА, сообщает аргентинское издание Ole.

По информации источника, красно-синие предложили 8 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, однако руководство клуба, за который выступает футболист, хочет заработать на продаже футболиста больше — ближе к сумме отступных, прописанных в контракте (около 13 миллионов евро).

Источник утверждает, что сегодня, 8 июля от ЦСКА последует еще одно предложение в 9 миллионов евро за Гайча плюс процент от последующей продажи. Сообщается, что в связи с интересом армейцев интерес к форварду начали проявлять еще два европейских неназванных клуба: один — из английской премьер-лиги, другой — из серии А.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.