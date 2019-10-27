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Клинтон Нжи: «Когда очень быстро нужно принимать решение, то всегда сложнее»

18:47
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи стал автором победного гола в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).

— Обе команды играли хорошо, — сказал Нжи в интервью «Матч Премьер». —  У нас были хорошие возможности забить. К счастью, одним моментов удалось воспользоваться и я забил такой важный гол.

В концовке был еще один момент. Когда очень быстро нужно принимать решение, то всегда сложнее. Видел, что вратарь упал, но пробил неправильно.

У нас кое-что поменялось. Тренировки более интенсивные, больше теории. У нас команда единая и мы всегда стараемся играть на победу.

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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