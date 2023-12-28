Клубы РПЛ интересуются форвардом Адрианом Мартинесом

Несколько клубов РПЛ проявляют интерес к 31-летнему аргентинскому нападающему Адриану Мартинесу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Мартинес рассчитывает зарабатывать 900 тысяч евро в год.

Мартинес выступает за клуб чемпионата Аргентины «Институто». В текущем сезоне он провел за команду 41 матч и забил 18 мячей. По информации Transfermarkt, игрок покинет клуб 1 января 2024 года и станет свободным агентом.