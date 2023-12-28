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Сегодня, 15:46

Монарев рассказал о проблемах с алкоголем у Кускова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший украинский футболист ЦСКА Роман Монарев, получивший в 2009 году российское гражданство, рассказал о проблемах с алкоголем у экс-игрока армейцев Алана Кусова.

«Видел ли футболистов, карьере которых загулы мешали? Очень многие из-за этого закончили. А самый яркий пример нарушений — Кусов. Алан безумно талантлив был! Но пил очень много. Ночь не спал, утром приходил на тренировку, вечером — и опять пил, опять ночь без сна», — приводит слова Монарева Sport24.

Кусов выступал за ЦСКА в 2003 году. Всего за московский клуб он провел 14 матчей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608127-bezumno-talantliv-byl-no-pil-ochen-mnogo-monarev-rasskazal-o-problemakh-s-alkogolem-u-eks-futbolista-tsska
Алан Кусов
Роман Монарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

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Локомотив

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