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Орлов: «Медведев сказал, что не слышал насчет ухода Вендела и Клаудиньо»

Орлов рассказал, что Медведев не не слышал насчет ухода Вендела и Клаудиньо
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов рассказал об общении с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым.

«На матче со «Спартаком» я был на трибуне с Александром Ивановичем Медведевым. Он мне сказал, что информация насчет двойных премиальных за победу над «Спартаком» — неправда. Он сказал, что в Кубке «Зенит» вообще не платит премиальные. Только за победу. Вторая история — что якобы Вендел и Клаудиньо зимой уйдут из клуба. Медведев сказал, что это явный вброс, и он ничего об этом не слышал», — приводит слова Орлова Sport24.

В матче шестого тура групповой стадии Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (0:0, пен. 4:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-30-orlov-medvedev-skazal-chto-zenit-ne-platit-premialnyye-v-kubke-naschet-ukhoda-vendela-i-klaudino-on-ne-slyshal
Футбол
ФК Зенит
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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