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Сегодня, 18:55

Трахтенберг объяснил, почему Черенкова можно назвать народным футболистом

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Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился воспоминаниями о знаменитом игроке красно-белых Федоре Черенкове.

Матч памяти Черенкова состоится в Москве на стадионе «Лужники» 13 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени. На поле встретятся команды легенд «Спартака» и московского «Динамо».

«Сейчас очень не хватает таких футболистов, как Черенков. Не только «Спартаку», каждому клубу в России. Потому что Федор был игроком, который определял не только счет на табло, но и зрелищность игры. Он получал удовольствие от того, что выходит на поле.

Во все времена у нас в стране были легендарные футболисты, но также были и любимые народом. И вот любимых было очень мало. Например, в «Динамо» любимым был Лев Иванович Яшин, в ЦСКА — Григорий Федотов, в «Торпедо» — Эдуард Стрельцов. А в «Спартаке» любимым был Черенков. И это при том, что выбор всегда был очень сложным, так как таких именно в составе красно-белых было достаточно: Никита Симонян, Игорь Нетто, Андрей Тихонов, Илья Цымбаларь, Егор Титов. И так получилось, что олицетворением «Спартака» стал именно Черенков. Безусловно, он заслужил звание народного футболиста», — сказал Трахтенберг.

Источник: РФС
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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