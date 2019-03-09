12:35 | Футбол — РПЛ

Кирилл Панченко: "Мы с Ещенко можем общаться в любое время, кроме игрового дня"

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Форвард "Динамо" Кирилл Панченко перед матчем против "Спартака" в 19-м туре чемпионата России дал интервью вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко. Он рассказал, как влияет на их общение то, что сейчас они выступают за разные команды.

- Мы можем общаться в любое время, но когда игровой день - это, наверное, перегибание палки,  - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - Когда прозвучит финальный свисток, мы подойдем (друг к другу).

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Динамо - Спартак

 

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=RUbNY-NcAzI&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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