Кирилл Панченко: "Мы с Ещенко можем общаться в любое время, кроме игрового дня"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко перед матчем против "Спартака" в 19-м туре чемпионата России дал интервью вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко. Он рассказал, как влияет на их общение то, что сейчас они выступают за разные команды.

- Мы можем общаться в любое время, но когда игровой день - это, наверное, перегибание палки, - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - Когда прозвучит финальный свисток, мы подойдем (друг к другу).

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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