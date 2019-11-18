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Кирилл Новиков: «Возможность возглавить такой великий клуб, как «Динамо» — большой аванс для меня»

16:59
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, чего он хочет добиться с командой.

— Проработав 12 лет в академии «Динамо», в молодежном первенстве, в ПФЛ, вы чувствуете себя опытным тренером?

— Опытным тренером на детском и молодежном уровне — да. Есть успехи, достижения, наработки, которые позволяют двигаться вперед. Но премьер-лига — это другое дело. Здесь я только делаю первые шаги. Возможность возглавить такой великий клуб, как московское «Динамо», — большой аванс для меня. Отличный шанс показать свои идеи, поделиться своим видением игры в футбол. Пока предоставлено время, мы делаем все возможное, чтобы улучшить игру команды, стараемся добиться результата. (Константин Алексеев).

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-s-glavnym-trenerom-dinamo-kirillom-novikovym-o-selekcii-transferah-zimoy-filippe-zadachah-komandy-1611987/

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