Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, чего он хочет добиться с командой.

— Проработав 12 лет в академии «Динамо», в молодежном первенстве, в ПФЛ, вы чувствуете себя опытным тренером?

— Опытным тренером на детском и молодежном уровне — да. Есть успехи, достижения, наработки, которые позволяют двигаться вперед. Но премьер-лига — это другое дело. Здесь я только делаю первые шаги. Возможность возглавить такой великий клуб, как московское «Динамо», — большой аванс для меня. Отличный шанс показать свои идеи, поделиться своим видением игры в футбол. Пока предоставлено время, мы делаем все возможное, чтобы улучшить игру команды, стараемся добиться результата. (Константин Алексеев).

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.