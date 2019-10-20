Кирилл Новиков: «В «Динамо» собраны большие профессионалы, которые с первого раза понимают, чего от них хотят»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, как команда готовилась к матчу 13-го тура чемпионата России против «Краснодара».

— Ждем игры, хотим реабилитироваться за прошлые неудачи, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Как и любому тренеру, времени всегда не хватает. Но эти две недели на паузы сборных пошли нам на пользу. Игроки узнали наши требования и поняли их. Надеюсь, что они также остро сыграют в атаке и строго — в обороне.

Любая команда должна быть сбалансирована, как в атаке, так и в обороне. Баланс — наша цель. Хотим убыстрить игру в атаке, но и действовать более компактно в обороне. Посмотрим, как наши требования выполнят игроки и к чему это приведет.

У нас в команде собраны большие профессионалы, которые с первого раза понимают, чего от них хотят. Это не молодые футболисты, которым нужно все объяснять.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр