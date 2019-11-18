Кирилл Новиков рассказал, почему он не стал арбитром

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» рассказал о судейском этапе своей карьеры.

— Как расцениваете свой судейский этап карьеры, в котором добрались до молодежного первенства и второй лиги?

— Закончив, как игрок, я хотел остаться в футболе. Видел два варианта — судейство и тренерство. Стать рефери можно гораздо быстрее. В случае с работой тренером это более долгий путь, одно обучение на лицензии чего стоит. Но я решил попробовать там и там, посмотреть, где будет интереснее. В итоге от судейства отказался, хотя и рад, что получил представление об этой стороне футбольной жизни. Не могу сказать, что сильно помогает, но я хотя бы понимаю те ситуации, которые возникают на футбольном поле. Вообще судейство — это тяжелейший труд. И физическая нагрузка очень высокая, и психологическая. Ребята, дошедшие до уровня премьер-лиги, — большие молодцы. Я знаю, какую работу они проделали, чтобы выйти на этот уровень, чем они жертвуют. Хочется пожелать им поменьше сложных моментов, травм, делать свое дело качественно, чтобы ни у кого не было претензий.

— Почему Кирилла Новикова сейчас нет среди наших топовых рефери?

— Два момента. Первый — имелись определенные подводные течения. Наверное, при большом желании их можно было как-то обойти, но вмешался второй фактор: я почувствовал, что тренерская работа мне ближе, и она у меня получается. Видел перспективу пойти этим путем. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.