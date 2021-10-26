Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков поделился мнением о том, почему мало клубов ФНЛ ставят задачу подняться в чемпионат России.

— Очень много требований предъявляется со стороны лиги тем командам, которые пытаются туда выйти, — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Немногие знают, но со следующего года будет требование иметь женскую команду. У нас с этим большие проблемы! Также стадион. Пока команды не могут все решить быстрыми темпами.

— Какие стоят задачи у «Нефтехимика» и перед вами?

— Выступить лучше, чем в том сезоне. Вторая задача — это развивать игроков и стараться их продавать в РПЛ. Третья задача — это сделать так, чтобы люди, которые приходят на стадион в Нижнекамск, получали удовольствие от игры команды. Я думаю, что пока мы их все выполняем.

«Нефтехимик» после 19 туров занимает третье место в ФНЛ, имея в активе 36 очков.