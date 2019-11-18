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Кирилл Новиков: «Перед тем, как возглавить «Динамо», советовался с отцом. Его мнение было решающим»

17:10
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков признался, что советовался со своим отцом Александром Новиковым перед тем, как возглавить команду.

— Как отнеслись к предложению возглавить «Динамо»? Серьезно размышляли или же сразу бросились в бой?

— Размышления были. Мне позвонили из руководства, и я понимал, что, с учетом отставки Дмитрия Валерьевича, нужно провести хотя бы первые тренировки. Честно говоря, не думал, что это будет продолжаться настолько долго. Думал, что у руководства есть вариант на позицию главного тренера. По поводу сомнений: скажу честно, советовался с отцом. Его мнение было, наверное, решающим. Он сказал: «Давай, пробуй, у тебя все получится, не сомневаюсь в тебе. Такой шанс предоставляется раз в жизни, ты должен им воспользоваться. Опыт есть, желание есть, вперед». Эти слова склонили чашу весов к тому, чтобы я согласился на определенное время помочь главной команде. Разговор с отцом убрал определенные сомнения и правильно настроил меня. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-s-glavnym-trenerom-dinamo-kirillom-novikovym-o-selekcii-transferah-zimoy-filippe-zadachah-komandy-1611987/

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