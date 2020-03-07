Кирилл Новиков: «Филипп не мучился, а приносил пользу»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России отметил, что бело-голубым было важно выиграть с точки зрения психологии, а также встал на защиту Максимилиана Филиппа.

— Рад, что победили, особенно после поражения от «Спартака», — сказал Новиков. — Это было важно с точки зрения психологии. Знали, что «Тамбов» — соперник очень сложный, у команды за семь последних матчей всего одно поражение. Надо было забить первыми, и нам это удалось, после чего достаточно уверенно довели матч до победы.

— С чем связаны такие большие изменения в стартовом составе по сравнению с матчем со «Спартаком»?

— С нашими тактическими задумками. С соперником. Ну и нужно было дать шанс ребятам после поражения от «Спартака».

— С чем связаны такие мучения Филиппа во втором тайме? У него травма?

— С ним все в порядке. И он не мучился, а приносил пользу команде. Мы разговаривали с ним в перерыве о том, сколько он еще выдержит, решили, что минут 20-25. Филипп ведь не в оптимальном состоянии, поскольку пропустил третий сбор. Потом вместо него вышел Шиманьски и хорошо сыграл — как в атаке, так и в обороне. (Дмитрий Гирин)