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Кирилл Комбаров рассказал о переезде в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Комбаров.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, как решил переехать в США.

— Вы переехали в США. Сколько уже прошло времени?

— Полтора года.

— Как родилась идея улететь за океан?

— Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьей. Все понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться, — цитирует Комбарова matchtv.ru

Комбаров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», тульский «Арсенал» и «Томь». Он по разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Источник: matchtv.ru
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Кирилл Комбаров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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