Кирилл Комбаров рассказал о переезде в США

Бывший футболист «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, как решил переехать в США.

— Вы переехали в США. Сколько уже прошло времени?

— Полтора года.

— Как родилась идея улететь за океан?

— Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьей. Все понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться, — цитирует Комбарова matchtv.ru

Комбаров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», тульский «Арсенал» и «Томь». Он по разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.