Мацуев — о «Спартаке»: «Нам всем нужно спокойствие в душе, чтобы сердце ни у кого не болело»

Народный артист РФ Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном будущем «Спартака».

«Давайте найдем профессионалов, которые понимают в этом деле, которые любят «Спартак» и будут вкладывать не только деньги, но и душу, чтобы игра была, и перспективу, чтобы и молодежь была наша.

И у нас все это есть, и прекрасные легионеры и так далее. Когда Гарсия сидит в запасе, я не понимаю, как можно покупать за такие деньги. Это же невероятно.

Скажу, что нам всем нужно спокойствие в душе, чтобы сердце ни у кого не болело, чтобы оно побаливало от хороших моментов, я имею в виду, от счастья. Вот этот момент, который у тебя возникает, его очень сложно объяснить словами. Это то же самое, как на сцене, я всегда говорю параллельно: сцена, футбольный матч, тренировки, репетиции и так далее. В конце следующего года мы сравним наши впечатления. Надеюсь, что они будут со знаком плюс. И всех с праздниками», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков в 18 играх.