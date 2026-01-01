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Мацуев — о «Спартаке»: «Нам всем нужно спокойствие в душе, чтобы сердце ни у кого не болело»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист РФ Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном будущем «Спартака».

«Давайте найдем профессионалов, которые понимают в этом деле, которые любят «Спартак» и будут вкладывать не только деньги, но и душу, чтобы игра была, и перспективу, чтобы и молодежь была наша.

И у нас все это есть, и прекрасные легионеры и так далее. Когда Гарсия сидит в запасе, я не понимаю, как можно покупать за такие деньги. Это же невероятно.

Скажу, что нам всем нужно спокойствие в душе, чтобы сердце ни у кого не болело, чтобы оно побаливало от хороших моментов, я имею в виду, от счастья. Вот этот момент, который у тебя возникает, его очень сложно объяснить словами. Это то же самое, как на сцене, я всегда говорю параллельно: сцена, футбольный матч, тренировки, репетиции и так далее. В конце следующего года мы сравним наши впечатления. Надеюсь, что они будут со знаком плюс. И всех с праздниками», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков в 18 играх.

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ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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