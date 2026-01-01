Отец Жерсона подтвердил, что игрок «Зенита» близок к переходу в «Крузейро»

Маркао, отец полузащитника «Зенита» Жерсона, прокомментировал переговоры сына о возможном переходе в «Крузейро».

«Переговоры идут хорошо. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но «Крузейро» — это очень хороший вариант для Жерсона. Он футболист, которого хотят многие бразильские клубы», — приводит слова Маркао Globo.

28-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 18 миллионов евро.