КДК РФС вынес решения по матчам 26-го тура Тинькофф-чемпионата России. Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров за оскорбление судей в игре с «Динамо» (1:0) дисквалифицирован на три матча. Кроме того, он выплатит 200 тысяч рублей штрафа. Еще одну игру он пропустит автоматически за красную карточку.

Также три матча дисквалиификации отстранен защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов. В игре с «Ростовом» (0:0) он грубо сфолил на Дмитрии Чистякове.

— Если футболист «Ростова» Дмитрий Чистяков, которому Полуяхтов нанес травму, в течение 15 дней с момента проведения игры «Крылья Советов» — «Ростов» не сможет принять участие в тренировочных мероприятиях своего клуба, то Владимир Полуяхтов будет дополнительно дисквалифицирован на три матча, — добавил глава КДК Артур Григорьянц.