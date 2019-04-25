На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

- Когда вас в первый раз допрашивали?

- С 10 на 11 или с 11 на 12.

- Помните, кто и как вас допрашивал?

- Мужчина, лет тридцати. Лицо запомнил.

- На допросе адвокат присутствовал?

- Государственный.

- Вы тогда следователю что говорили?

- То же самое что и сейчас говорил. Ко мне ворвались в час ночи и сказали собраться. Я в три ночи там был, ждал их два часа и начали со мной допрос.

- Вас в эту же ночь допрашивали когда к вам ворвались?

- Да.

- При вас кто-либо пытался нанести побои Соловчуку?

- Я не помню и не видел.

- Как поехали от "Эгоиста" до "Кофемании"?

- На машине, не помню на какой. Я не был за рулем.

- К "Кофемании" вы говорили, что Пак выражал агрессию?

- Да.

- Что побудило вас к нему подойти?

- Он обозвал моих друзей и брата.

- Какое слово он произнес?

- У***ны.

- Пак говорит, что такого не было.

- Его право.

- Почему ему не задали вопрос тогда уж?

- У меня есть защитник, который задал вопрос. Я не смыслю в юриспруденции ничего. (Арман Мкртчян)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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