Капленко: «Новые партнеры по «Химкам» приняли меня очень хорошо»

Белорусский полузащитник «Химок» Кирилл Капленко ответил на вопрос об адаптации в подмосковной команде.

«Новые партнеры по команде приняли меня очень хорошо. Многих ребят знал еще до перехода в «Химки». Конечно, дебютная игра за клуб против «Локомотива» вышла тяжелой, но надеюсь в дальнейшем все будет в порядке. С «Балтикой» расстались на хорошей ноте», — цитирует Капленко Legalbet.

Капленко перешел в «Химки» из калининградской «Балтики» этим летом. 25-летний полузащитник дебютировал за красно-черных в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:4), который состоялся 28 августа.