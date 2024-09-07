Булыкин считает ЦСКА идеальным вариантом для Антона Миранчука

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о возможном переходе экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.

«ЦСКА — идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее всего, стоит финансовый вопрос. Вообще, я на стороне того, чтобы клубы предлагали бонусную систему футболистам. Я имею в виду средние зарплаты, а все остальное за счет бонусов. Играешь, получаешь, выигрывает команда, занимает высокие места, получаешь. Просто у игроков высокие запросы, которые в нынешних реалиях тяжеловато платить», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Летом этого года 28-летний Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта этим летом. Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания футболиста.