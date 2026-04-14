Кирилл Глебов — об игре ЦСКА после зимней паузы: «Нет внятного ответа, что происходит с командой»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал игру команды после зимней паузы.

Армейцы проиграли в четырех матчах РПЛ подряд — против «Ахмата» (0:1), московского «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Сочи» (0:1).

«Нет какого-то внятного ответа, что происходит с командой. Мы так же, как болельщики и эксперты находимся в каком-то непонимании. Находясь внутри мы все равно это обсуждаем. Сказать, что мы где-то виноваты? Наверное, это и правильно, но в то же время — нет. Каждый футболист выкладывается, нет такого, что мы бросаем, расстраиваемся и все. Есть хорошие матчи, есть плохие, какие-то качели, которые не получается объяснить у нас. Но мы правда наслаждаемся тем футболом, который мы показываем, иногда у нас получается. иногда — нет. Это футбол», — приводит слова футболиста ИС «Вести».

Красно-синие с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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