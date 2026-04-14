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Кирилл Глебов — об игре ЦСКА после зимней паузы: «Нет внятного ответа, что происходит с командой»

Сергей Ярошенко

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал игру команды после зимней паузы.

Армейцы проиграли в четырех матчах РПЛ подряд — против «Ахмата» (0:1), московского «Динамо» (1:4), «Балтики» (0:1) и «Сочи» (0:1).

«Нет какого-то внятного ответа, что происходит с командой. Мы так же, как болельщики и эксперты находимся в каком-то непонимании. Находясь внутри мы все равно это обсуждаем. Сказать, что мы где-то виноваты? Наверное, это и правильно, но в то же время — нет. Каждый футболист выкладывается, нет такого, что мы бросаем, расстраиваемся и все. Есть хорошие матчи, есть плохие, какие-то качели, которые не получается объяснить у нас. Но мы правда наслаждаемся тем футболом, который мы показываем, иногда у нас получается. иногда — нет. Это футбол», — приводит слова футболиста ИС «Вести».

Красно-синие с 42 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: ИС «Вести»
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Глебов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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