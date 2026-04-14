Абаскаль рассказал о желании посетить фанатскую трибуну «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» заявил о желании пойти на фанатскую трибуну красно-белых.

— Вы рассказывали, что носите одежду бренда Stone Island, потому что один из ваших братьев — представитель ультрас «Севильи». Увидим ли мы вас на фанатской трибуне «Спартака»?

— Мне не повезло: почти все домашние матчи в «Спартаке» прошли при пустых трибунах — не было ультрас. С активными фанатами мы провели только товарищескую игру с «Нефтчи». И до сих пор у меня в голове этот шум! Представьте, если бы трибуны всегда были полными...

Я часто обсуждал это с игроками. С Соболевым. И Квинси — он говорил мне: «Мистер, когда трибуны заполнятся, мы станем чемпионами». Поэтому — да, я бы очень хотел.

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