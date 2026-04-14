Восстановление нападающего «Балтики» Хиля займет не более двух недель

Восстановление нападающего «Балтики» Брайана Хиля займет не более двух недель, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:2). 24-летний сальвадорец покинул поле при помощи медицинской бригады. Вместо него на поле вышел Дерик Ласерда.

В этом сезоне на счету Хиля 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 1 результативной передачей.

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