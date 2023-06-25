Кириченко: «Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга. Игра «Локо» подходит Артему, потому что он все-таки выполняет роль столба, завершителя атак. Все остальные футболисты команды довольно быстрые, мобильные, много играют в атаке, много создают моментов. Таким образом, моменты у Дзюбы есть, а в его мастерстве никогда ни у кого сомнений не было», — приводят «Известия» слова Кириченко.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду.

В конце мая нынешнего года московский клуб подписал с 34-летним россиянином новый контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.