Кириченко о причине неудачи Бердыева в «Сочи»: «Было мало времени, чтобы стабилизировать игру»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко, который был ассистентом Курбана Бердыева в «Сочи», объяснил, почему им не удалось добиться успеха с командой.

«Был ли неожиданным уход Бердыева? В какой-то мере, конечно, был. Он, наверно, был неожиданным для всех. Что уж тут говорить. Что привело к этому? Владелец клуба сказал, что хотел бы видеть более атакующий футбол. Давайте на этой версии остановимся.

Почему «Сочи» играл так нестабильно? Времени было очень мало, чтобы стабилизировать игру и результаты. Все-таки, для «Сочи» весь сезон вышел скомканным. В том числе и после нашего ухода. С чем это связано, мне трудно сказать», — приводят «Известия» слова Кириченко.

Бердыев возглавлял «Сочи» с конца ноября 2022 года. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела три поражения. 10 апреля 2023 года специалист был отправлен в отставку.

Кириченко, входивший в тренерский штаб Бердыева в «Сочи», был уволен из клуба 24 апреля 2023 года.